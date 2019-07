Facebook, WhatsApp e Instagram: problemi in tutta Europa

Gravi problemi di funzionamento sono stati riscontrati nelle ultime ore su Whatsapp, Facebook e Instagram. In particolare, sono stati colpiti i contenuti multimediali come foto, video e audio che non possono essere scaricati da smartphone e PC. I problemi tecnici si stanno registrando in USA ed Europa.

Non vanno neanche le anteprime delle foto sui post su Facebook e su Instagram, rendendo praticamente inutilizzabili i social network.

Ovviamente sul Web non si sono fatti attendere gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown che in poco tempo sono diventati i trend topic su Twitter a cui si legano battute di spirito e meme.

Si tratta del terzo malfunzionamento nell’ultimo mese nonostante siano i social e le chat più usate. Solo il 13 marzo scorso ci fu un blackout totale di diverse ore.

WhatsApp, Facebook e Instagram sono tutte di proprietà di Facebook che sta lavorando all’integrazione delle tre piattaforme per agevolare il lavoro degli inserzionisti pubblicitari.