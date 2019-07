Huawei P30 e P30 Pro hanno vinto gli Asia Mobile Awards come migliori smartphone del 2019.



Il riconoscimento, è stato assegnato in occasione dell’Asia Mobile World Congress che si tiene a Shangai da una giuria di giornalisti, analisti di mercato e influencer e si basava su diverse categorie che tenevano conto del design, delle prestazioni e dell’esperienza utente.



Il P30 Pro ha inaugurato una nuova era nella fotografia mobile grazie alla sua configurazione a quattro sensori che include uno zoom periscopico 5x ottico, 10x ibrido e 50x digitale e l’innovativo sensore RYYB.

La serie Huawei P30 non è stata solo premiata dagli esperti, ma sta ottenendo un eccellente riconoscimento anche da parte dei comsumatori. La gamma ha infatti raggiunto i 10 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo in meno di tre mesi.