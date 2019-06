Huawei P30 da record. Ha venduto 10 milioni di pezzi in 85 giorni

Huawei P30 ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di pezzi venduti in soli 85 giorni. La quota è stata totalizzata con due mesi di anticipo rispetto alle performance del predecessore P20. Si tratta di un nuovo record di vendite per gli smartphone di Huawei.



A far data al 31 maggio, Huawei aveva spedito 100 milioni di dispositivi in ​​totale, una cifra anch’essa raggiunta più velocemente rispetto allo scorso anno, che è stato da record. Il dato dimostra come, nonostante le pesanti interferenze commerciali causate dalla vicenda che vede il produttore cinese opposto al governo americano, i trend di vendita dei dispositivi di Huawei sia in forte ascesa.

L’azienda ha anche annunciato di aver spedito 100 milioni di prodotti SuperCharge. Ciò include smartphone, powerbank e caricabatterie che supportano la tecnologia di ricarica rapida.

Watch GT ha intanto infranto il suo record di vendite: dal lancio avvenuto lo scorso mese di ottobre, ha venduto oltre 2 milioni di unità, ponendolo come lo smartwatch Huawei più popolare in assoluto.



Parlando di smartwatch, in totale l’azienda cinese ha spedito 5 milioni di unità nei primi tre mesi di quest’anno – secondo un rapporto IDC – e ciò rappresenta una crescita del 282% anno su anno.