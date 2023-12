Fairphone 5 è lo smartphone più facile da riparare sul mercato

Di recente Fairphone ha aggiunto una nuova serie alla sua collezione, ovvero Fairphone 5. La sua particolarità? Il fatto di poter essere completamente riparabile dall’utente, in ogni suo singolo componente.

Gli smartphone moderni, specialmente quelli di alcuni brand, non sono semplicissimi da riparare per gli utenti. Fairphone 5, invece, è tutto il contrario: è infatti estremamente facile da aprire, senza comunque compromettere la protezione da acqua e polvere (è certificato IP55). Di recente, il sito iFixit ha effettuato alcuni testi di riparabilità su questo telefono. Il verdetto: dieci su dieci.

Tutti i componenti sono rimovibili senza troppe difficoltà: connettori, sensori della fotocamera, moduli di ogni tipo. Questi sono progettati per durare, ma sono anche acquistabili sul sito ufficiale nel caso li si voglia sostituire per qualsiasi motivo.

Anche le specifiche sono pensate per durare nel tempo. Fairphone 5 infatti è dotato di processore Qualcomm QCM6490, con 256 GB di memoria e 8 GB di RAM. Non si presenta quindi come un flagship, ma comunque come un telefono più che valido a ogni utilizzo.

Lo schermo è un OLED da 6,46 pollici protetto da Gorilla Glass e con refresh rate di 90 Hz. C’è poi una configurazione a doppia fotocamera, entrambe da 50 Megapixel, e una selfie cam da 50 Megapixel. La batteria (ovviamente rimovibile) è da 4.200 mAh, con ricarica cablata da 30 W.

Fairphone 5 è disponibile a un prezzo di 699,99 euro, e tutte le informazioni sono sul sito ufficiale.