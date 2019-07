File Audio MP3, come riconoscere la reale qualità di un brano musicale

Grazie al formato MP3 ed alle connessioni Internet, la diffusione e la fruizione della musica è cambiata più volte, grazie alla sua compressione il file MP3 ha permesso la diffusione della musica utilizzando pochi megabyte di spazio, una canzone di circa 3/4 minuti può arrivare ad occupare poco più di 7/8 megabyte, questo ha favorito l’enorme diffusione della musica in tutto il mondo, oggi grazie anche all’introduzione della banda larga il download di musica dalla rete avviene in maniera quasi istantanea, ma come spesso succede c’è sempre il risvolto della medaglia, non tutti sanno che i file Mp3 sono molto compressi proprio per occupare poco spazio in termini di megabyte, la compressione però sacrifica molto la qualità audio della traccia che necessariamente ne risente, in questo articolo andremo a capire come funziona la compressione dei file MP3 e quali sono le caratteristiche che identificano un file mp3 di qualità.



File Audio MP3 che cosa sono?



Per comprendere bene come riconoscere un buon file MP3 è necessario partire dal principio e comprendere quindi che cos’è un file MP3 e come viene realizzato.



Prima di addentrarci nello specifico è doveroso specificare che tra i tanti formati audio digitali oggi esistenti l’MP3 per sua natura non è sinonimo di audio di qualità, ad oggi il miglior formato audio che garantisce un ascolto pari a quello di un CD è il formato WAV che in termini di spazio occupa molti più megabyte rispetto all’MP3 perché è un formato che non effettua nessun tipo di compressione sulla traccia e per tanto garantisce una resa audio ottimale.



Fatta questa doverosa premessa è facile comprendere che quando andiamo a scaricare musica in formato MP3, non avremo mai una traccia audio di qualità come potrebbe essere quella di un vinile o il vecchi e buon CD



Il file Mp3 in gergo viene definito un formato di tipo lossy, questo significa che quando si effettua una trasformazione di una traccia audio in questo tipo di formato audio si perdono una serie di informazioni della traccia audio che in nessuna maniera potremo recuperare anche se andassimo a decomprimere il file stesso.



File Audio MP3, come riconoscere la reale qualità della Traccia?



Ma quali sono le informazioni che un file MP3 taglia all’interno di una traccia audio?



Quando andiamo a trasformare un file audio in MP3 la compressione va a tagliare le frequenze in kHz della traccia e questo si traduce in una qualità audio meno efficiente rispetto alla traccia originale, ovviamente questa qualità audio che viene persa può variare a seconda del tipo di musica che stiamo ascoltando, ad esempio se stiamo ascoltando una traccia audio mp3 di un tenore la qualità audio potrebbe interessare gli acuti e vocalizzi fatti dal cantante che potrebbero risultare non perfetti, se invece stiamo ascoltando una traccia di musica house potrebbero risentirne i bassi di cui se ne fa un grande uso in questo genere di musica.



Anche tra gli stessi file MP3 esistono diverse categorie di file che si distinguono per qualità dell’audio, la caratteristica che accompagna i file è KBPS che indica (Kilo Bytes Per Secondo) che sta ad indicare la quantità di memoria occupata da ogni secondo della traccia audio, vediamo di seguito quali sono oggi i diversi formati di file MP3:



• 64 Kbps

• 96 Kbps

• 128 Kbps

• 192 Kbps

• 256 Kbps

• 320 Kbps



Tra i vari formati che abbiamo visto ad oggi il file che garantisce una migliore resa audio è quello compresso a 320 Kbps che in pratica occupa molto più spazio rispetto agli altri e quindi effettua una minor compressione della traccia originale.



Esistono inoltre anche dei programmi che permettono di analizzare un file Mp3 e scoprire quali informazioni sono state tagliate, il software in questione è Spek (Acoustic Spectrum Analyser), un programma freeware che non necessita neanche di essere installato, il programma è disponibile per le piattaforme Linux, Windows e Mac, Spek vi fornirà un dettagliato resoconto visivo delle frequenze in kHz utilizzate nel file audio, in questo modo sarà possibile comprendere meglio cosa manca e cosa sia stato tagliato, e quindi qual è la vera qualità audio del nostro file MP3.



Di seguito per completezza d’informazione mettiamo a disposizione anche i vari formati Mp3 con la relativa frequenza massima a cui lavorano:



• Traccia Wav 22 kHz (massima qualità audio)

• Traccia Mp3 320 kbps 20 kHz

• Traccia Mp3 192 kbps 18/19 kHz

• Traccia Mp3 128 kbps 16 kHz