Final Cut Pro e Logic Pro arrivano su iPad con tantissime funzioni aggiuntive

Apple porterà finalmente su iPad gli strumenti di creazione di video e musica che in precedenza erano esclusivi per Mac: Final Cut Pro e Logic Pro. Il primo di questi sarà disponibile sui dispositivi che impiegano un chip M1 o M2, mentre il secondo sarà esclusivo per quelli con chip A12 Bionic o superiori.

Naturalmente i due strumenti avranno interfacce completamente ridisegnate per trarre beneficio dagli schermi touch. Su Final Cut Pro sarà possibile spostare clip nella timeline e apportare modifiche con il semplice tocco delle dita; inoltre sarà possibile scrivere o disegnare direttamente sopra i contenuti video con Apple Pencil. Non mancherà una vasta libreria di effetti, grafiche e audio, nonché la possibilità di esportare i media supportati e salvarli direttamente all’interno di un progetto.

Anche Logic Pro, naturalmente, trarrà grande beneficio da questa nuova piattaforma. Infatti saranno aggiunti gesti multi-touch attraverso i quali si potrà suonare e giocare liberamente con gli strumenti digitali, oltre che interagire in maniera naturale con i controlli. Anche in questo caso è disponibile una libreria di innumerevoli audio, strumenti ed effetti professionali. Infine ci sarà un mixer, che offre tutto il necessario per creare un mix perfetto dalla comodità dell’iPad.

Sia Final Cut Pro che Logic Pro consentiranno agli utenti di registrare video e audio utilizzando l’iPad. Ci sono sicuramente opzioni più comode, ma in assenza di equipaggiamento il tablet è uno strumento più che adeguato, specialmente il modello Pro. Entrambe le applicazioni costeranno 4,99 euro al mese, o 49 euro all’anno. Ci sarà comunque un periodo di prova di un mese.