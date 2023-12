Finalmente l'”Action Button” tornerà su tutti gli iPhone

MacRumor ha recentemente segnalato una voce piuttosto interessante: pare infatti che Apple includerà il famoso “Action Button” (ovvero il successore del pulsante del silenzioso) su tutti e quattro i dispositivi della serie iPhone 16.

Fino ad ora l’Action Button era esclusivo ai modelli Pro e Pro Max, ma sembra destinato ad arrivare anche sugli altri modelli. Potrebbe però essere capacitivo, e non meccanico, con un feedback simile ai sensori TouchID più vecchi.

Il nuovo Action Button capacitivo potrebbe essere affiancato da un pulsante di Cattura, dal funzionamento simile. Apple sta sperimentando per questi un design diversi rispetto alla serie 15, con dimensioni generalmente più grandi. Per di più la nuova serie iPhone SE, in arrivo nel 2025, utilizzerà gli stessi pulsanti.