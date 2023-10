Finalmente tutta la serie di Galaxy S24 avrà lo stesso schermo

Un nuovo rapporto proveniente da una fonte affidabile per le indiscrezioni relative a Samsung ha svelato svariate caratteristiche degli schermi dei nuovi smartphone della serie Galaxy S24. Andiamole a vedere.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Secondo il leaker, Samsung impiegherà le ultime tecnologia in fatto di schermi non solo sul modello Ultra, ma per tutti quelli della gamma. Il post su X rivela infatti che tutti e tre i modelli avranno display LTPO da 2.500 nit di luminosità massima. Fino a questo momento, solo i modelli Ultra erano dotati di tali pannelli.

L’unica differenza sarà la risoluzione del display del Galaxy S24 standard, e ovviamente le dimensioni. Ciò significa che il refresh rate variabile sarà finalmente disponibile anche sui modelli non Ultra, ma i 2.500 nit probabilmente si riferiscono alla capacità dei pannelli di aumentare la luminosità durante la riproduzione di contenuti compatibili con l’HDR. Si tratta comunque di specifiche davvero interessanti.