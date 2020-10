Fitbit Sense e Versa 3, due healthwatch per tenere sotto controllo la salute

Sono disponibili per il mercato italiano Fitbit Sense, un vero e proprio healthwatch dedicato alla salute, e il più classico Fitbit Fitbit Versa 3, uno smartwatch a tutto tondo. Vediamoli nel dettaglio.

Fitbit Versa

Come anticipato siamo in presenza di un vero e proprio healthwatch dedicato alla salute, ovvero uno smartwatch con l’aggiunta di sensori dedicati al nostro benessere. Ha il primo sensore al mondo su smartwatch per la gestione dello stress con rilevazione dell’attività elettrodermica (EDA), oltre a un’avanzata tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco, una nuova app per l’ECG (l’elettrocardiogramma) e un sensore della temperatura cutanea. Il tutto alimentato da una batteria che dura oltre 6 giorni. Fitbit versa viene abbinato a una prova gratuita di 6 mesi di Fitbit Premium che offre un pannello avanzato per il monitoraggio dei parametri della salute.

Un vero elettrocardiogramma (ECG)

Fitbit Sense è il primo dispositivo Fitbit compatibile con un’app ECG che consente agli utenti di effettuare una lettura a campione del ritmo del proprio cuore, con l’obiettivo di rilevare una possibile irregolarità e quindi potenziali segni di fibrillazione atriale (AFib).

Per poterlo fare bisogna tenere le dita sulla cornice in acciaio inossidabile rimanendo fermi per 30 secondi: e così si ottengono le informazioni utili per l’analisi, che possono essere scaricate e condivise con il proprio medico.

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 3

Del tutto simile per forma e dimensioni a Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 porta in dote anche tutte le sue caratteristiche di classico smartwatch, con il controllo del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue oltre che dei cilci di sonno. Non mancano nemmeno le app per gli esercizi fisici e un microfono incorporato che permette di parlare con l’assistente vocale Alexa e, con i prossimi aggiornamenti che arriveranno entro fine anno, anche di dialogare con Google Assistant e rispondere alle chiamate. Fitbit Versa 3 è anche dotato di Gps interno.

Prezzi e disponibilità