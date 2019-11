In molti speravano nell’arrivo dell’update di Fortnite, nello specifico l’aggiornamento 11.11, per la giornata di oggi, ma Epic ha comunicato che verrà rimandato ai prossimi giorni.

Battaglia Reale

I motivi non sono stati divulgati ma molto probabilmente devono esserci stati problemi dell’ultima ora che hanno obbligato gli sviluppatori a rimandare l’aggiornamento. La nuova Patch avrebbe riguardato e modalità di gioco Battaglia Reale, Salva il Mondo e per Modalità Creativa, con l’obiettivo di risolvere i numerosi bug riscontrati dai giocatori negli scorsi giorni. C’era molta attesa soprattutto per la Modalità Salva il Mondo, che avrebbe dovuto portare in dote un nuovo scenario. Per quanto riguarda invece la modalità Battaglia Reale, si tratterebbe solo di revisione per migliorare l’esperienza di gioco.

ll nuovo update verrà posticipato a domani, mercoledì 13 novembre 2019 o al più tardi per giovedì 14 novembre 2019.