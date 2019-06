Lo scorso aprile abbiamo pubblicato per la prima volta alcune immagini di come potrebbe essere la fotocamera posteriore del prossimo modello iPhone di Apple. Si tratta di un’area quadrata con tre sensori disposti all’interno di una cornice in modo apparentemente casuale.

Una prospettiva che non è stata accolta dagli appassionati di Apple in modo particolarmente tenero, perché contrasterebbe con la consueta cura per il design e le linee posta dal produttore californiano.



Il produttore di custodie e accessori Olixar ha già realizzato i primi vetri protettivi studiati ad hoc per la fotocamera dell’iPhone 11 e non ci sono buone notizie: i vetri saranno disponibili in tre versioni, una per ciascuna delle tre varianti di cui dovrebbe essere composta la famiglia di iPhone 2019. Viene infatti confermato il posizionamento dei sensori in un antiestetico quadratone, posto nella parte posteriore sinistra dello smartphone.



Il sito britannico Mobile Fun ha anche realizzato un video sulle protezioni per la telecamera in cui si spiega come tali accessori “sono già in produzione di massa e disponibili per la vendita”. Ciò significa che Olixar è estramemente sicura che il layout sia corretto. Tre le tipologie di protezione per la fotocamera: iPhone 11 e iPhone 11 Max dovrebbero integrare sensori identici, mentre l’iPhone 11R avrebbe un sensore in meno.

Per la prima volta Apple dovrebbere presentare anche una camera con capacità di ripreasa grandangolare fino a 120 gradi. Inoltre, il teleobiettivo e le camere standard saranno stabilizzate otticamente, ma non ci sarebbero piani per aggiungere il sistema OIS sull’ultra-wide. iPhone 11R, infine, avrebbe il tele e le camere standard ma non il sensore l’ultra-wide.

I telefoni di Apple saranno anche dotati di un flash quad-LED più luminoso sul retro e lo spessore della fotocamera dovrebbe diminuire.

Certo, con Apple mai dire mai. Olixar ha un eccellente record nell’anticipare i trend dei principali produttori con i suoi accessori e sembrerebbe strano se si fosse completamente sbagliata nell’interpretazione degli accessori per i nuovi iPhone. Tuttavia, qualcosa non convince né gli esperti né i consumatori.

Possibile che il comparto fotocamera debba essere davvero così antiestetico? A Cupertino il compito di rispondere con i fatti.