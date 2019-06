Si comincia a parlare delle specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro. Le prime features sono filtrate in rete il mese scorso e parlavano di un display Amoled da 6,71 pollici. Ora le più recenti informazioni provenienti dalla Cina ci dicono che lo schermo di Mate 30 avrà una frequenza di aggiornamento di 90Hz, proprio come quella vista su OnePlus 7 Pro.



Nel frattempo i rendering che mostrano il look del Mate 30 Pro rivelano un telefono con bordi curvi in prossimità del display e con un foro nell’angolo in alto a sinistra che dovrebbe ospitare due fotocamere per i selfie.

Sul retro, invece, una configurazione con quattro sensori fotografici posti a “V” al centro cdella scocca con flash LED.

L’architettura complessiva dovrebbe offire uno zoom ottico 5x e uno zoom digitale 50x.



I rendering rivelano anche due colorazioni del Mate 30 Pro: blu e rosso e nero.

Huawei Mate 30 Pro dovrebbe essere mosso dal processore Kirin 985, abbinato al modem Balong 5000 5G. Altre specifiche includono uno scanner di impronte digitali in-display e una batteria da 4.200 mAh con supporto per la ricarica via cavo da 55W.



Huawei presenterà Mate 30 Pro in ottobre.