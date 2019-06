Galaxy S10 5G: vendite al di sopra delle aspettative

Un dirigente di Samsung Electronics ha fatto capire che il Galaxy S10 5G sta generando vendite superiori alle aspettative.

Secondo Junehee Lee, il gigante tecnologico sudcoreano ha osservato una risposta travolgente ai telefoni 5G. Anche senza fornire dettagli specifici sui dati di vendita o sul numero di unità spedite del Galaxy S10 5G, la società ha rilevato di essere riuscita a vendere la sua offerta di cellulari premium, che indica un aumento della domanda da parte dei consumatori in diversi mercati.

Le impressionanti vendite del Galaxy S10 in versione 5G sono paragonabili ai risultati incoraggianti ottenuti dal produttore con gli altri modelli della linea Galaxy S10. Le solide vendite dell’offerta hanno contribuito a migliorare i ricavi del primo trimestre aumentando le vendite della divisione mobile su base trimestrale.

Di solito Samsung Electronics non ama diffondere il numero effettivo di Galaxy S venduti. Una società di ricerca afferma però che il produttore è riuscito a vendere il 16% in più di unità del Galaxy S10 rispetto alla precedente offerta (Galaxy S9) nella prima settimana di vendite negli Stati Uniti.

Rapporti precedenti hanno anche affermato che Samsung ha venduto più unità del Galaxy S10 rispetto al Galaxy S9 in Cina con spedizioni di oltre 180.000 unità nel primo giorno di vendita del telefono, per un miglioramento del 20% rispetto all’anno scorso.

Oltre a disporre le reti mobili di prossima generazione, il modello 5G offre anche di un modulo di imaging 3D aggiuntivo, che dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell’immagine offerta dal dispositivo. Troviamo poi una batteria più grande per compensare l’aumento del consumo energetico dello smartphone e la ricarica rapida da 25-watt.

Galaxy S10 5G potrebbe beneficiare anche della decisione di vari operatori di non vendere i telefoni 5G della concorrente cinese Huawei come risultato delle direttive imposte dal governo degli Stati Uniti. Tra gli operatori di rete che hanno deciso di non mettere a disposizione i telefoni Huawei 5G figurano i fornitori di servizi con sede nel Regno Unito EE, Vodafone e BT.