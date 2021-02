Fujifilm, fino a 300 di sconto sulle fotocamere Serie X-T

Da oggi e fino al 31 marzo è il periodo giusto per tutti gli appassionati di fotografia che stanno pensando di acquistare una nuova fotocamera della gamma Fujifilm. Il produttore giapponese ha infatti lanciato la nuova iniziativa promozionale Instant Rebate sulle proprie fotocamere Serie X-T. Parliamo delle mirrorless Fujifilm X-T4, X-T3 e X-T30 con sistema a ottiche intercambiabili, design curato e tecnologia di ultima generazione.

Fino al 31 marzo sarà possibile, infatti, ottenere uno sconto immediato da 100 a 300 euro iva inclusa a seconda della fotocamera scelta. Entriamo in dettaglio.

Fujifilm X-T4

Per X-T4 Silver/Black lo sconto sarà riservato acquistando contestualmente e in un’unica transazione la fotocamera (versione Body o in kit con XF18-55mm o kit con XF16-80mm) in abbinata con XF23mmF1.4 R, o XF8-16mmF2.8 R LM WR, o XF16-55mmF2.8 R LM WR oppure con XF50-140mmF2. 8 R LM OIS WR. Per ogni “super kit scelto”, si potrà beneficiare di un differente risparmio, ossia:

200 euro per X-T4 (body o kit) con XF23mmF1.4 R

300 euro per X-T4 (body o kit) con XF8-16mmF2.8 R LM WR

300 euro per X-T4 (body o kit) con XF16-55mmF2.8 R LM WR

300 euro per X-T4 (body o kit) con XF50-140mmF2. 8 R LM OIS WR

Fujifilm X-T3

Per l’acquisto di X-T3 Silver/Black (versione Body o in kit con XF18-55mm o kit con XF16-80mm) lo sconto immediato in cassa è di €200 iva inclusa.

Fujifilm X-T30

Per X-T30 Silver/Black/Antracite (versione Body o in kit con XF18-55mm o kit con XC15-45mm) lo sconto riservato all’acquisto è di €100 iva inclusa.

La promozione sulle fotocamere elencate è valida solo per i prodotti nuovi distribuiti da Fujifilm Italia. Prodotti di seconda mano, o ricondizionati, sono esclusi da questa promozione. La transazione può avvenire in un negozio sia fisico sia on line, ma solo presso un rivenditore autorizzato.

I dettagli sulla promozione e la lista dei rivenditori autorizzati sono consultabili a questo link: https://fujifilm-connect.com/promotions/promotions.php/?country=it