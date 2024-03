Fujifilm lancia Instax Mini 99

Fujifilm ha lanciato INSTAX MINI 99, una fotocamera istantanea analogica, che aggiorna la fascia Premium del produttore giapponese. INSTAX Mini 99 si distingue per un design classico ed elegante, impreziosito da una finitura nera opaca e arricchito da funzionalità avanzate.

Ci sono nuove ghiere con effetti colore e un inedito selettore denominato Manual Vignette Switch dedicato alla vignettatura, oltre a modalità di luminosità e messa a fuoco per massimizzare il potenziale di ogni foto mantenendo il tradizionale design INSTAX.

INSTAX MINI 99 è dotata anche di una comoda impugnatura e di un attacco per il treppiede.

L’arrivo di INSTAX MINI 99 è accompagnato dal lancio di PHOTO SLIDE, una nuova pellicola, ispirata dal design dei motivi presenti sui supporti delle pellicole fotografiche.

Non è tutto. Fujifilm annuncia anche un aggiornamento dell’applicazione INSTAX UP! L’app per smartphone, consente agli utenti INSTAX di digitalizzare, importare e archiviare le proprie foto in un unico luogo, indipendentemente dal prodotto e dal formato FUJIFILM INSTAX utilizzato. In questa release riceve anche la funzione album per ordinare le proprie immagini in base al tema dello scatto, abilitando anche la visualizzazione a elenco o riquadro.

Fujifilm INSTAX MINI 99 sarà disponibile dal 4 aprile 2024 a un prezzo di 199,99 euro Iva inclusa.

La pellicola istantanea INSTAX MINI PHOTO SLIDE sarà disponibile dal 4 aprile 2024 a un prezzo di 11,99 euro Iva inclusa per confezione (10 fogli).