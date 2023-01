Galaxy A34 lancia fra una settimana: meno fotocamere ma più potenza

A sorpresa, il tanto atteso Samsung Galaxy A34 5G potrebbe arrivare molto presto: settimana prossima. Tuttavia pare che, durante lo sviluppo, alcune delle sue specifiche siano cambiate. Per fortuna c’è Geekbench, che ci permette di scoprire tutti i segreti dello smartphone.

Inizialmente sembrava che il Galaxy A34 5G sarebbe dovuto arrivare con un chip Exynos 1280. Ma non è più così, e lo smartphone sfoggerà un MediaTek Dimensity 1080. Il processore sarà accompagnato da 6 GB di RAM e sistema operativo Android 13.

Il resto delle specifiche non è ufficiale, ma ci sono informazioni attendibili a riguardo. Pare infatti che, per quanto riguarda il resto, Galaxy A34 5G sarà molto simile a suo predecessore, il Galaxy A33 5G. Ci saranno però alcune differenze, specialmente per il comparto fotografico: delle quattro lenti sarà eliminata quella di profondità, e le tre restanti non saranno più disposte in un’isola.

Riguardo alla data di lancio, Samsung ha un evento in programma per il 18 gennaio dove saranno rivelati nuovi telefoni della serie A. Nulla è confermato, ma è difficile immaginarsi che il Galaxy A34 non sarà incluso.