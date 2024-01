Galaxy AI: l’intelligenza artificiale a portata di Galaxy

Se vi aspettavate super processori, batterie instancabili o schermi rivoluzionari sul Galaxy S24, forse siete rimasti delusi perché è l’intelligenza artificiale (AI) la vera protagonista delle nuove funzionalità, che Samsung chiama Galaxy AI.

La grande domanda è: chi potrà beneficiare di questa Galaxy AI? Perché sì, Samsung non si limiterà a i suoi ultimi modelli. Diversi modelli avranno diritto alla loro dose di IA.

Compatibilità in espansione

Modificare le foto con la Modifica generativa come un professionista o parlare con chiunque nel mondo con Traduzione dal vivo senza preoccuparsi della lingua… Fantastico, vero? Ma attenzione, l’elenco dei dispositivi compatibili, confermato da TechRadar, è piuttosto breve:

Il Galaxy S23 (classico, Plus e Ultra)

Il Galaxy S23FE

Il Galaxy Z Fold5 e Z Flip5

Il Galaxy Tab S9 (e le sue varianti)

Il calendario preciso per l’implementazione di Galaxy AI rimane sconosciuto, ma Samsung annuncia la disponibilità per la prima metà del 2024.

Il Ruolo cruciale dell’NPU

Gran parte della funzionalità AI dipende direttamente dalla NPU (unità di elaborazione neurale) integrata nel chip ARM. Ma è difficile spiegare l’assenza del Galaxy S22, equipaggiato con l’Exynos 2200 in Europa, nella lista dei dispositivi compatibili. Tuttavia, hanno lo stesso SoC del nuovissimo Galaxy S23 FE.

Gratuito, ma per quanto tempo?

Samsung ha annunciato che Galaxy AI sarà gratuita per due anni sui suoi Galaxy S24. Successivamente, possiamo aspettarci che Samsung inizi a suonare al registratore di cassa. È intelligente, non è vero? Questo è un modello di business completamente nuovo che potrebbe essere molto redditizio per Samsung. Comprendiamo perché il produttore coreano si sta impegnando per portare Galaxy AI sui dispositivi più vecchi.

Inoltre, se non sei interessato all’intelligenza artificiale, puoi disattivarla o limitarne l’accesso, Samsung offre questa possibilità nelle impostazioni. È anche possibile bloccare solo le funzioni AI che richiedono calcoli esterni.