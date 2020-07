Galaxy Buds Live si mostrano nelle prime foto ufficiali

Da sempre presente nel settore delle cuffie true-wireless, Samsung ha svelato il nuovo modello Galaxy Buds+ all’inizio dell’anno ma presto potrebbe essere rimpiazzato dalle nuove cuffie Bluetooth Galaxy Buds Live.

La filosofia non cambia ma Samsung vuole scommettere su un design innovativo aggiungendo la riduzione attiva del rumore che ad oggi è una delle principali carenze delle Buds+.

Attraverso nuove foto trapelate e condivise dal leaker Evan Blass (aka Evleaks), veniamo a conoscenza delle tre future colorazioni: oltre al solito bianco e nero, Samsung offrirà una tonalità di colore rame.

Sulla parte esterna notiamo poi due fori, nonché una piccola griglia la cui presenza è ancora difficile da spiegare. In ogni caso, questi due microfoni saranno sfruttati per il sistema di riduzione attiva del rumore, e in particolare per la cattura del rumore esterno, per la soppressione del rumore e per l’attivazione di una modalità “suono ambientale”.

Secondo XDA Developers, il design delle Galaxy Buds Live si rivelerà più compatto (solo 2,8 cm di lunghezza) rispetto a quello delle Buds+. L’assenza del silicone potrebbe invece diminuire la riduzione del rumore poiché l’isolamento acustico è intrinsecamente collegato alle parti flessibili.

Per il case di ricarica, Samsung abbandonerà il formato allungato favorendone uno più quadrato insieme ad un elastico interno per rendere più silenziosa la chiusura.

Maggiori informazioni sulle inedite Galaxy Buds Live arriveranno il prossimo mese quando saranno svelate durante la conferenza di Galaxy Note 20 o Galaxy Watch 3.