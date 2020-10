Galaxy Buds Sound nel futuro di Samsung

Il prossimo modello di Samsung Galaxy Buds è stato recentemente individuato online e, sebbene ci siano buone possibilità di vederlo all’inizio dell’anno prossimo, oggi abbiamo la conferma che Samsung sia già a lavoro su una versione migliorata dei suoi auricolari true-wireless.

Il settore sta crescendo a un ritmo incalzante con gli AirPods che guidano le vendite e Samsung non vuole essere da meno. L’azienda ha recentemente iniziato i lavori sul suo prossimo modello che potrebbe debuttare sotto il nome di “Galaxy Buds Sound”. Almeno, questo è secondo un documento pubblicato dall’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito.

I Galaxy Buds Sounds potrebbero essere incentrati sulla qualità audio che offrono ai clienti, quindi Samsung potrebbe pianificare di apportare importanti miglioramenti a riguardo, possibilmente per concentrarsi sulla qualità audio e sull’esperienza musicale in generale.

Samsung potrebbe sempre scegliere un nome diverso per il suo prodotto così come è successo per i Galaxy Beans.