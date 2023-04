Galaxy Enhance-X, l’app professionale di photo editing che usa l’intelligenza artificiale

Samsung porta sull’ultima generazione di smartphone Galaxy un’applicazione di editing di immagini basata sull’intelligenza artificiale. Si chiama Galaxy Enhance-X, ed è studiata per fare uso al massimo della nuova GPU dei Samsung Galaxy S23.

Cosa può fare l’applicazione? Un sacco di cose. Si parte dalla semplice aggiunta dell’HDR, ma si può anche modificare la risoluzione in maniera intelligente, cancellare le sbavature, rimuovere riflessi o ombre, aumentare la luminosità, diminuire le distorsioni, e molto altro. C’è anche la presenza di un pulsante “magico” che lascia all’intelligenza artificiale la discrezione di modificare l’immagine il meglio possibile.

Non serve essere maestri della fotografia oer utilizzare Galaxy Enhance-X: la maggior parte delle opzioni, seppur sofisticate, saranno applicabili semplicemente con un tocco. Inoltre si potrà cominciare a modificare le foto fin da subito dopo averle scattate: niente di più semplice, quindi.

Galaxy Enhance-X, oltre che ai flagship Galaxy S23, sarà disponibile anche per S22 e per alcuni smartphone della serie A. Tuttavia, visto l’ingente impiego di risorse utilizzato per supportare l’intelligenza artificiale, non tutte le funzioni saranno utilizzabili su questi ultimi dispositivi. Si prospetta comunque uno strumento utilissimo per fotografi sia professionisti che in erba.