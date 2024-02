Galaxy F15 5G su Geekbench, le prime specifiche del nuovo smartphone di Samsung

Samsung ha lanciato il Galaxy F14 lo scorso marzo, e il lancio del Galaxy F15 si avvicina rapidamente. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il prototipo del nuovo smartphone ha appena eseguito i testi di Geekbench, rivelando alcune delle sue specifiche.

Il prototipo ha Android 14 come sistema operativo, con sopra One UI 6. La RAM non è molta, appena 4 GB, ma ovviamente si tratta solo di un numero provvisorio. Probabilmente, al lancio, ci saranno più opzioni di configurazione.

Il chip non è identificato ufficialmente, ma in base alle specifiche si ipotizza che sia un MediaTek Dimensity 6100+. Ci si aspetta anche che il Galaxy F15 5G avrà uno schermo AMOLED da 6,5 pollici a 90 Hz, una configurazione a tripla fotocamera posteriore (50 MP principale, 5 MP ultragrandangolare, 2 MP macro), una lente selfie da 13 MP e una batteria da 6.000 mAh.