Galaxy Fit 3, dopo tre anni le prime immagini del successore

Sono passati ormai tre anni dal Galaxy Fit 2 di Samsung, e da allora la compagnia non ha più prodotto smartband. Almeno fino a ora. Grazie a diverse immagini trapelate, infatti, abbiamo la conferma che Samsung sta pianificando il rilascio di Galaxy Fit 3.

Purtroppo oltre alle immagini non sono state confermate molte specifiche. Sappiamo quantomeno che lo schermo sarà probabilmente un AMOLED. Questo poi sarà più grande rispetto al predecessore, che aveva un pannello da 1,1 pollici.

Il Galaxy Fit 3, come si può vedere, avrà anche un singolo pulsante su un lato, un sensore di frequenza cardiaca e magneti per la ricarica sul retro. Questi dettagli sembrano suggerire che Samsung potrebbe offrire un’esperienza software più versatile e una memoria integrata per lo storage musicale.