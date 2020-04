Galaxy Fold 2 arriverà con refresh rate a 120HZ per il display

Stando a quanto riferito da Ross Young, fondatore e analista di DisplaySearch & DSCC, il Samsung Galaxy Fold 2 includerà un display con refresh rate a 120Hz oltre ad un display principale da 7,59 pollici con risoluzione di 2213 x 1689 pixel (372 dpi). Sarà poi presente un foro per la fotocamera del display valido sia per il pannello principale sia per quello esterno.

Young afferma che Samsung ha voluto utilizzare una fotocamera sotto il display ma la tecnologia non è ancora pronta. La fonte conferma anche che il Galaxy Fold 2 includerà una S-Pen, la stessa della serie Galaxy Note da cui erediterà molte altre funzionalità software.

Non è tutto. Ci si aspetta anche di vedere l’UTG (Ultra Thin Glass) su Galaxy Fold 2, la stessa protezione per il display del Galaxy Z Flip. Per quanto riguarda il display esterno più piccolo, invece, Young afferma che misurerà 6,23 pollici, offrirà una risoluzione di 2267 x 819 pixel a 60Hz con la tecnologia LTPS.

Uscita e prezzo

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà contemporaneamente alla serie Galaxy Note 20. Questi modelli dovrebbero diventare ufficiali ad agosto anche se a causa della pandemia Covid-19 potrebbero subire ritardi.