LG Oled Transparent Touch: la tecnologia perfetta per il retail

LG ha presentato OLED Transparent Touch, la nuova versione dell’OLED Transparent, una delle tecnologie più interessanti del Digital Signage. Questa nuova versione, oltre a consentire come il modello precedente unae sovrapposizione tra immagini riprodotte e oggetti reali, debutta con una nuova funzionalità: il touchscreen. Progettato per adattarsi a diversi contesti, soprattutto store e showroom, spazi espositivi e gallerie d’arte, così come anche studi televisivi, l’OLED Transparent Touch stupisce per il livello di trasparenza e di sensibilità del touch.

Uno schermo trasparente

L’OLED Transparent Touch è un display unico nel suo genere soprattutto per quel che riguarda il grado di trasparenza. Se la massima trasparenza nei display LCD è al 10%, gli OLED Transparent offrono un grado di trasparenza che arriva al 33%. I colori sono creati da pixel auto-illuminati, che garantiscono un’immagine di alta qualità attraverso la quale gli oggetti sono chiaramente visibili. Questi display sono in grado di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente digitale di grande impatto, oltre che di offrire soluzioni innovative su misura e in linea con le esigenze dei clienti. La possibilità di sovrapporre immagini lux o informazioni sugli oggetti che si trovano al di là dello schermo consente infatti possibilità di utilizzo infinite.

Perché il touchscreen è così reattivo?

Ciò che rende questa soluzione interessante è senza dubbio la funzionalità touchscreen. La rapidità di risposta è dovuta alla pellicola touch con tecnologia P-Cap (Projected Capacitive) inserita nel display. La pellicola permette infatti una velocità di risposta maggiore rispetto alla tecnologia IR utilizzata in altri display touchscreen.

Le tipologie di applicazione

. Una delle più apprezzate è quella del car configurator. Il Transparent OLED Touch viene posizionato davanti ad un video wall in cui è possibile visualizzare la nuova auto presentata. Grazie a questa tecnologia è possibile personalizzare in tempo reale i dettagli dell’auto con un semplice tocco sullo schermo. Il Transparent OLED Touch viene impiegato anche all’interno di musei per valorizzare le opere esposte offrendo agli ospiti una nuova modalità di fruizione dell’esperienza visiva. Inoltre, vengono impiegati anche in contesti totalmente diversi come le sale controllo e gli uffici direzionali, sfruttando i vantaggi delle immagini multistrato e dei comandi in-screen. Infine possono essere impiegati nei centri di ricerca e sviluppo per presentare gli esperimenti.