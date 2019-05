Galaxy Fold: Samsung annuncerà la data di lancio fra qualche settimana

Un manager di Samsung Electronics ha dichiarato che il programma di lancio del Samsung Galaxy Fold non è stato ancora deciso, ma dovrebbe essere annunciato “tra poche settimane“.



Ciò significa che i preordini su Samsung.com saranno annullati a meno che non venga fatta espressa contraria richiesta da parte dei consumatori (Best Buy ha già annullato tutti i pre-ordini).



Samsung sta ancora lavorando per rendere lo schermo e la cerniera del suo primo smartphone pieghevole più resistenti, ma sembra che la casa coreana abbia bisogno ancora di un po’ di tempo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Il principale competitor di Samsung è naturalmente Huawei che – nel corso dell’estate – potrebbe lancira il suo Mate X. Ma ovviamente, i piani per la commercializzazione dello smartphone pieghevole di Huawei sono in questo momento rallentati, poiché prima deve essere risolta la disputa con l’amministrazione americana, che ha inserito il produttore cinese nella Entity List, ossia nella lista nera che comprende le aziende con le quali le società americane non possono intrattenere relazioni commerciali. Ma la situazione potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento.



Galaxy Fold potrebbe essere lanciato in Corea del Sud prima che negli Stati Uniti. A questo punto l’uscita dello smartphone pieghevole di Samsung potrebbe andare piuttosto a ridosso del lancio del Galaxy Note 10.