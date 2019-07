Galaxy Note 10: ecco le prime immagini “ufficiali”

Samsung si prepara a togliere il velo dal Galaxy Note 10 la prima settimana di agosto ma le foto di oggi ci permettono di dare uno sguardo più vicino a quello che possiamo aspettarci prima della presentazione ufficiale.

I rendering confermano che il top di gamma arriverà in due versioni diverse con alcune modifiche visibili subito dalla fotocamera frontale.

Come si nota dalle foto nella gallery, sia il Galaxy Note 10 da 6,3 pollici che il Galaxy Note 10+ da 6,75 pollici saranno dotati di una singola fotocamera frontale che verrà posizionata in un foro al centro. Samsung ha quindi adottato un approccio diverso rispetto al Galaxy S10+ che offriva due telecamere posizionate in un ritaglio nell’angolo in alto a destra.

Entrambi i dispositivi saranno dotati di una configurazione a tre telecamere sul retro con il sensore di impronte digitali sotto il vetro. Una caratteristica già vista sulla linea Galaxy S10 che non rappresenta di certo una sorpresa.

Al contrario, il pulsante Bixby non c’è più e questa è una buona notizia per gli utenti che non sono mai stati dei grandi fan dell’assistente Samsung. Mancherà anche il jack per cuffie che costringerà di fatto all’utilizzo di cuffie wireless.

I rendering rivelano anche che il Note10 arriverà con una versione a gradiente di colore utilizzata su altri modelli Samsung ma introdotta per la prima volta da Huawei.

Il giorno della presentazione

La presentazione del nuovo top di gamma con il pennino di Samsung avrà luogo a New York City il 7 agosto e le vendite dovrebbero iniziare poche settimane dopo.