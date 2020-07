Galaxy Note 20 appare sul sito ufficiale Samsung nella colorazione rame

A Samsung piace rivelare “per sbaglio” i suoi prossimi modelli. In passato, il produttore coreano ha svelato per errore tre prodotti che avrebbero accompagnano il Galaxy S10 prima del lancio ufficiale e persino trasmesso erroneamente annunci pubblicitari per questi.

Questa volta è il turno del Galaxy Note 20. L’atteso smartphone con il pennino non dovrebbe essere presentato prima del 5 agosto 2020 ma è già stato segnalato sul sito ufficiale di Samsung. Nel dettaglio, sulla pagina internet in versione russa del Samsung Galaxy Note 8 si può notare un nuovo telefono nella parte inferiore della pagina, proprio quello che sembra essere il prossimo top di gamma del produttore con il pennino.

E in effetti il design corrisponde esattamente alle indiscrezioni che circolano intorno al Galaxy Note 20 da tempo. Non c’è bisogno di altro per capire l’identità di questo misterioso smartphone ma di interessante scopriamo la colorazione rame piuttosto elegante e una nuova evoluzione della S-Pen con un colore coordinato.

È in particolare il modulo fotografico che possiamo ammirare. Su questo modello di Galaxy Note 20, Samsung offrirà solo tre sensori fotografici, incluso un teleobiettivo riconoscibile dal suo sensore rettangolare probabilmente per la funzione “super zoom” che abbiamo scoperto con il Galaxy S20 Ultra. Il modulo fotografico è particolarmente “evidenziato” su queste prime immagini, e in effetti sembra distinguersi dal resto del telaio. Dovremo aspettare di vederlo dal vivo per scoprire se questo elemento di design si rivelerà azzeccato oppure no.