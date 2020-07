Nokia apre un centro di eccellenza in Finlandia e punta sui servizi

Nokia ha annunciato l’acquisizione degli asset di Valona Labs e il lancio di un nuovissimo Centro di Eccellenza a Tampere, in Finlandia. L’acquisizione consentirà a HMD Global di rafforzare la propria reputazione di leader globale nel campo della sicurezza e degli aggiornamenti software per gli smartphone.

Ari Heikkinen, ex Head of Unit di Valona Labs

Software e sicurezza

Il nuovo Centro di Eccellenza si occuperà soprattutto di software e sicurezza, favorendo la transizione di HMD Global da azienda puramente hardware a una realtà in grado di offrire anche servizi, diversificando la sua proprietà intellettuale e l’esclusiva offerta di go-to-market. Nel marzo di quest’anno, infatti, HMD Global è entrata in una nuova categoria di mercato con il lancio del servizio di roaming dati globale, HMD Connect, che consente alle persone di tutto il mondo di beneficiare di una SIM dati per una navigazione senza problemi. Nei prossimi mesi il centro di Tampere si concentrerà sullo sviluppo di questo e altri servizi, quali, per esempio, il blocco dei dispositivi da remoto, la gestione della mobilità aziendale, la sicurezza del software dei dispositivi mobile, la comunicazione di rete sicura e il black box testing. C’è, inoltre, l’intenzione di ampliare la portata del centro per includere in futuro le tecnologie di imaging e audio. Il centro andrà alla ricerca di nuovi talenti tecnici nella regione e sarà guidato dall’ex Head of Unit di Valona Labs, Ari Heikkinen.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global

«In quanto azienda che crede che ogni telefono debba essere creato su solide basi di sicurezza e affidabilità, siamo orgogliosi di annunciare l’acquisizione degli asset di Valona Labs – una mobile software company apprezzata e affidabile», dichiara Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global.