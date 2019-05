Samsung sponsorizza i giochi olimpici dal 1998 e ha un accordo per sponsorizzare l’evento fino al 2028. E ha una tradizione: lanciare un modello speciale del suo smartphone flagship per ogni edizione dei giochi olimpici.



Quest’anno dunque è la volta del Galaxy S10+. La versione Prism White è stata scelta come base di partenza per realizzare la special edition dedicata alle Olimpiadi e riporta sul retro il logo dei giochi di Tokyo 2020 (insieme a quello del carrier della compagnia telefonica giapponese Docomo).

Il dispositivo verrà fornito in bundle con gli auricolari true wireless Galaxy Buds (anch’essi in versione Tokyo 2020).

Saranno solo 10.000 le unità del Galaxy S10+ in versione Giochi Olimpici ad essere prodotte, a partire da fine luglio. Docomo, operatore mobile partner esclusivo dell’evento che si tiene in Giappone, commercializzerà lo smartphone al prezzo di circa 1.000 dollari.

Non è ancora chiaro se questo modello sarà disponibile al di fuori del Giappone, ma le probabilità – considerata la ridotta capacità produttiva – sembrano esigue.



Samsung offrirà inoltre contenuti speciali connessi ai giochi olimpici. Il produttore sudcoreano, in passato, ha proposto app dedicate e trasmesso in streaming i giochi in Virtual Reality.



Fra le precedenti “special edition” dedicate alle Olimpiadi ricordiamo il Galaxy Note8 (2018), il Galaxy S7 edge (2016), il Galaxy Note 3 (2014) e il Galaxy Note (2012).