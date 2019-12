Galaxy S11+ arriverà nel 2020 con fotocamera da 108 Megapixel

Nuovi rumors dal Web confermano che il prossimo modello di punta Galaxy S11+ utilizzerà un sensore ISOCELL da 108 Megapixel “esclusivo e personalizzato”.

Questa informazione proviene da Ice Universe, un noto leaker del settore secondo cui il dispositivo utilizzerà un sensore “personalizzato” da 1/1,3 pollici e 108 Megapixel di risoluzione ISOCELL Bright HMX.

Questo è stato sviluppato da Samsung in collaborazione con Xiaomi e incluso nell’ultimo modello di punta della compagnia cinese Xiaomi Note 10. Proprio per questo motivo sembra che Samsung stia preparando qualcosa di incredibile per il Galaxy S11+ ed ormai certo che i modello “base” si differenzierà parecchio dal modello “plus”.

L’ultima informazione condivisa da Ice Universe ha a che fare con il prezzo poiché l’esclusivo sensore ISOCELL da 108 Megapixel personalizzato che Samsung utilizzerà presumibilmente nel Galaxy S11+ sarà costoso. La fonte ha semplicemente affermato che “avrà un prezzo elevato”.

Altri dettagli non sono stati resi noti ed è anche lecito, considerando che mancano più di 3 mesi dal lancio ufficiale…