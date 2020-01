Galaxy S20 dovrebbe vedere un lieto ritorno: ovvero quella della modalità Pro dedicata sia agli scatti fotografici sia ai video. Tale modalità era infatti stata introdotta da Samsung sugli smartphone di gamma alta ma era stata in un secondo limitata alle sole fotografie con gli ultimi aggiornamenti software. Una decisione che aveva lasciato scontenti parecchi utenti.

Ora, sembra che il colosso coreano abbia deciso di tornare alle origini e di reintrodurre la registrazione video in modalità Pro.



“Spulciando” infatti l’aggiornamento software ufficiale alla One UI 2.0 del modello Galaxy Note 9, gli sviluppatori di XDA-Developers hanno rinvenuto prove che suggeriscono che il Galaxy S20 (precedentemente chiamato S11) segnerà il ritorno della registrazione video in modalità Pro. Tale modalità consentirà di controllare manualmente numerosi parametri della fotocamera fra cui la velocità dell’otturatore e l’esposizione.



In passato, le funzionalità testate sui flagship della casa di Seul sono poi state aggiunte anche alle serie precedenti. Per questo è lecito attendersi la registrazione video in modalità Pro venga estesa alle gamme Galaxy S10 e Note10.



L’analisi del firmware di Galaxy Note 9 fa anche luce su due funzioni della fotocamera: Director View e Single Take Photo.



Director View consente di bloccare la messa a fuoco su un soggetto durante la registrazione di un video e di passare dalla fotocamera principale, a quella ultrawide o al tele.

Single Take Photo è simile alla modalità Photobooth di Google che scatta foto automaticamente in particolari situazioni, come in presenza di sorrisi o baci.