Galaxy S21 e S21+: le schede tecniche complete dei nuovi flagship

Un super leak ha reso pubbliche la maggior parte delle specifiche tecniche dei modelli Samsung S21 e S21+. Vediamo di riassumere quanto sappiamo fino ad ora (molto) dei dispositivi del produttore sudcoreano che saranno presentati all’inizio di gennaio.



S21 e S21+ saranno alimentati dal SoC Snapdragon 888 negli Stati Uniti mentre avranno un chipset Exynos 2100 in Europa. Entrambi gli smartphone saranno mossi da Android 11 con One UI 3.1, diporranno di 8 GB di RAM a bordo e verranno forniti con due opzioni di archiviazione: 128 GB e 256 GB.

Tuttavia, nessuno dei due modelli avrà probabilmente uno slot per schede microSD per espandere la memoria. L’S21 “base” sarà dotato di un display Dynamic AMOLED Infinity-O Full HD+ da 6,2 pollici, mentre il modello Plus avrà un pannello da 6,7 ​​pollici leggermente più grande ma con la stessa risoluzione. Entrambi gli schermi saranno protetti da Gorilla Glass Victus e avranno una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz.



Per quanto riguarda la sezione fotografica, entrambi i modelli sfoggeranno una tripla fotocamera 64 + 12 + 12 Megapixel e una selfie cam da 10 Megapixel posizionata al centro dello schermo.



La batteria avrà una capacità di 4.000 mAh sull’S21 e di 4.800 mAh sull’S21+. Nessuno dei due telefoni verrà fornito con un caricabatterie incluso nella confezione.

Qui di seguito una tabella con le specifiche complete dei due telefoni.

fonte