Xiaomi Mi 11: niente carica batteria nella confezione

Xiaomi ha deciso di non includere il carica batteria nella confezione del suo prossimo smartphone. Il suo Ceo Lei Jun ha infatti confermato con un post sul social network Weibo che il modello Xiaomi Mi 11, che sarà presentato lunedì 28 dicembre, non avrà il carica batterie nella scatola.

Jun ha citato la protezione dell’ambiente come motivo per la rimozione del carica batterie dalla confezione del Mi 11 e ha affermato di essere consapevole che questa decisione potrebbe non essere condivisa da molti clienti.

Insomma, Apple, pur se criticatissima, sembra ancora una volta fare scuola. La casa di Cupertino ha infatto eliminato sia il carica batteria sia le cuffie dai suoi recenti iPhone 12, e Samsung dovrebbe seguirla con il lancio del Galaxy S21. Ora, anche Xiaomi prende la stessa decisione per il suo Mi 11.

Jun ha inoltre rivelato il design della confezione del Mi 11, che non solo è più sottile rispetto ai box di altri telefoni dotati di carica batterie, ma riporta anche alcune caratteristiche tecniche del modello Mi 11: fotocamera da 108 Megapixel, schermo Super AMOLED, certificazione HDR10+ e audio Harman Kardon.

Un video pubblicato da Jun mostra la confezione del Mi 11 e un testo cinese che si può tradurre in “Confezioni leggere nel 2021“. Ciò suggerisce che anche altri smartphone di Xiaomi che verranno lanciati il prossimo anno saranno commercializzati senza carica batterie.

Una tendenza che, con molta probabilità, sarà presto seguita da tutto il settore e che mira, certamente, a non danneggiare l’ambiente con un accumulo di rifiuti elettronici, ma farà indubbiamente risparmiare molti soldi anche ai produttori.