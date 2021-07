Galaxy S22 potrebbe risolvere una delle principali carenze degli smartphone Samsung

La serie Galaxy S di Samsung offre generalmente alcuni dei migliori smartphone sul mercato: display sempre più fedeli, prestazioni eccellenti e qualità fotografica al vertice del settore. Tuttavia, questo non significa che gli smartphone del produttore coreano offrano, a tutti gli effetti, le migliori caratteristiche in assoluto. C’è un’area in cui l’azienda di Seoul è ancora molto indietro, in particolare per i suoi concorrenti cinesi: la ricarica rapida.

Infatti, mentre gli smartphone di fascia alta di OnePlus, Oppo o Xiaomi offrono ora una potenza di ricarica di 65W, o addirittura 67W, gli ultimi modelli Samsung della gamma Galaxy S21 sono ancora limitati a una semplice ricarica rapida da 45W, senza caricabatterie disponibili nella scatola. Mentre alcuni modelli ora possono caricarsi in 30 minuti, ci vuole più di un’ora per caricare completamente il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Ricarica rapida in fase di test

Sembra, tuttavia, che Samsung sia consapevole di questo ritardo nella ricarica rapida e stia ora cercando di intensificare i propri forzi. Su Twitter, il leaker coreano FrontTron ha indicato infatti che i modelli di fascia alta attesi all’inizio del prossimo anno potrebbero offrire prestazioni superiori.

“Ho sentito che la ricarica a 65W è in fase di test per Rainbow RGB”, dice. Già in passato FrontTron aveva indicato che “Rainbow” era il nome in codice per la gamma Galaxy S22 e che il modello standard aveva il nome in codice Red, la variante plus il nome in codice Green e la versione Ultra il nome in codice Blu. La ricarica rapida a 65W potrebbe quindi essere distribuita su tutta la gamma (RGB) e non solo sul modello S22 Ultra.

Per il momento, queste informazioni non hanno ricevuto conferme particolari. Inoltre, il leaker stesso indica che si tratta di una fase di test da parte dell’azienda.