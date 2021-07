Google Maps si aggiorna con nuove utili funzioni

Google ha annunciato nuove funzionalità in arrivo per Google Maps, il noto strumento di navigazione. Questi servizi serviranno a garantire agli utenti il massimo comfort durante il viaggio.

La prima novità introdotta sarà un programma in grado di fornire, oltre ai già disponibili dati sul traffico, le informazioni in tempo reale sull’affollamento dei singoli veicoli. Grazie a una combinazione di intelligenza artificiale, dati storici e segnalazioni dei viaggiatori, sarà possibile sapere in anticipo quanto sono pieni i mezzi che si ha intenzione di prendere. Google ha promesso che la funzione sarà disponibile per oltre 10.000 agenzie di trasporti in più di 100 paesi.

Per gli utenti Android è anche in arrivo una cronologia molto più dettagliata di prima. Selezionando la scheda “Approfondimenti” verranno mostrate informazioni riguardati le proprie abitudini di viaggio, la distanza percorsa e i mezzi utilizzati, mentre la scheda “Viaggi” mostrerà tutti i luoghi visitati in precedenza dando la possibilità di condividere la lista con gli amici. Ovviamente, questa funzione raggiungerà in futuro anche iOS.

Infine Google Maps metterà a disposizione degli utenti ulteriori opzioni per la recensione dei ristoranti, ad esempio con informazioni sui prezzi. Arriveranno sia su Android che su iOS, anche se per il momento soltanto in America.