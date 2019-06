Google Maps, in arrivo il traffico in tempo reale dei bus e metro con il loro affollamento

Google Maps vuole rendere i nostri viaggi attraverso il trasporto pubblico migliori, offrendo previsioni di affollamento specifici per bus, tram e metro. È questa la grande notizia di oggi: proprio come si usa Google Maps per controllare le condizioni del traffico in tempo reale, a breve saremo in grado di capire quanto saranno affollati autobus, treni o metropolitane che stiamo per prendere.

Inoltre, Google Maps sta migliorando le previsioni del traffico in tempo reale per gli autobus in modo da aiutarci a capire quanto tempo impiegherebbe il prossimo autobus a raggiungere la fermata di interesse. Questa funzionalità utilizza un modello di apprendimento automatico in base ai dati sul traffico in tempo reale ed è stata lanciata per la prima volta in India all’inizio di questo mese.

Il servizio di Big G diventerà quindi la soluzione definitiva per prendere una decisione sulla possibilità di prendere l’autobus, il treno o la metropolitana in base ai ritardi e l’affollamento. Niente più sorprese.

“Oltre ai ritardi del traffico, prendiamo in considerazione i dettagli sulla linea degli autobus, i segnali relativi alla posizione e ai tempi del viaggio. Come nelle città, anche in un piccolo quartiere il funzionamento deve prevedere la velocità degli autobus in modo diverso su strade diverse”, ha spiegato Google.