Il Samsung Galaxy S22 Ultra sta per diventare il modello “Note” più venduto di sempre

Il Galaxy S22 Ultra di Samsung potrebbe presto diventare il Galaxy Note più venduto di sempre.

No, non stiamo scherzando, e sappiamo bene che l’ultimo top di gamma della casa coreana si chiama in realtà Galaxy S22 Ultra e, ufficialmente, non appartiene alla serie Note.

In realtà, però, S22 Ultra può essere considerato di diritto il successore sia del Galaxy S21 Ultra dello scorso anno, sia del Galaxy Note20 Ultra uscito nel 2020.

Il design proviene infatti in modo chiaro dalla famiglia Note, così come, ovviamente, lo stilo S Pen.

Dunque sembra che la decisione di Samsung di fondere nella serie S il meglio della gamma Note e della linea Galaxy S, stia dando i suoi frutti.

Secondo quanto riportano affidabili fonti di mercato, il Galaxy S22 Ultra starebbe per raggiungere la quoat di 10,9 milioni di unità vendute nel mondo nel corso del suo primo anno di disponibilità.

Per fare un confronto, la serie Note20, composta da due modelli, aveva venduto 7,5 milioni di pezzi nello stesso periodo di tempo, la serie Note10 9,5 milioni, il Note9 9,6 milioni.

Al momento, il recordman della gamma rimane il Galaxy Note8, con 10,3 milioni di vendite, ma se S22 Ultra continuerà a vendere con questo ritmo potrebbe superarlo molto presto.

Il risultato di mercato sembra offrire a Samsung un doppio suggerimento: che (forse) non è il caso di resuscitare nominalmente la gamma Note e che il mix del top di gamma della serie S è talmente riuscito che non bisognerebbe correre il rischio di cambiare la formula nello sviluppo della linea prodotti del prossimo anno.