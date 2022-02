Samsung presenta Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra e fa tornare in vita l’amatissimo Galaxy Note [video]

Tradizione e innovazione. Sono i due termini che incorniciano al meglio quanto visto nel corso delle presentazione dei nuovi smartphone flagship di Samsung che, anche quest’anno, si declinano in tre modelli: Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. I primi due rappresentano una crescita e una evoluzione delle versioni dello scorso anno, con processori, fotocamere e software aggiornati, mentre “Ultra” è, sotto tutti gli aspetti, una conferma, una sorpresa, una piccola rivoluzione. Perché questo dispositivo riporta in vita il celebre e amatissimo Galaxy Note, ricordandolo non solo nelle forme, che infatti si discostano da quelle degli altri due modelli, ma con l’aggiunta del pennino e di tutte le modalità ad esso legate. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio i nuovi smartphone di Samsung.

Galaxy S22

Galaxy S22 [scheda tecnica qui] ha un display da 6,1″ Full HD con refresh rate da 120 Hz, misura 70,6x146x7,6 mm e pesa 168 grammi. È dotato di una tripla fotocamera dalla seguente architettura: un sensore principale da 50 Megapixel, una ultra wide da 12 Megapixel e un tele da 10 Megapixel.

Grazie alle funzionalità Nightography e alla tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. La qualità delle foto è poi ulteriormente elevata dall’intervento dell’intelligenza artificiale.

Sulla parte inferiore troviamo invece una selfie cam da 10 Megapixel. Lo smartphone è mosso dal processore Exynos a 4nm, supportato da 8 GB di Ram e da 128/256 GB di memoria di archiviazione.

Samsug ha riposto molta attenzione nella cura dei particolari e nella manifattura dei suoi smartphone tanto che sia Galaxy S22 sia Galaxy S22+ sono realizzati con Armor Aluminum, un alluminio particolarmente robusto, così come c’è la presenza del vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Sul fronte autonomia il dispositivo integra una batteria da 3.700 mAh con ricarica cablata a 25 W e ricarica wireless a 15 W. Galaxy S22 è mosso da Android 12 sul quale scorre l’affidabile e aggiornata interfaccia Samsung One UI 4.1. Non manca la connettvità 5G, la certificazione IP68 e la presenza dell’Nfc.

Galaxy S22+

Galaxy S22+ [scheda tecnica qui] è il modello “mediano” della nuova gamma top di Samsung. Offre un display Dynamic Amoled da 6,6 pollici e un refresh rate da 120 Hz (S22 ha un picco di luminosità di 1.300nit, mentre S22+ ha un picco di 1.750 nit.

Il pacchetto fotocamera è identico a quello di S22, così come la disponibilità dei tagli di memoria. La batteria sale invece di potenza, e arriva a 4.500 mAh e può essere ricaricata fino a 45W con cavo e a 15 W in wireless.

La serie Galaxy S22 integra la piattaforma di sicurezza Samsung Knox Vault, che include un processore di sicurezza e di memoria che isola le informazioni sensibili come password, dati biometrici o dati di Blockchain dal sistema operativo principale dello smartphone.

La dashboard dedicata alla privacy di One UI e Indicator rendono semplice sapere quali app hanno accesso ai dati e alla fotocamera dell’utente, così da poter decidere se concedere o negare il consenso a ogni app.

Galaxy S22 Ultra

Con Galaxy S22 Ultra [scheda tecnica qui] il processo di fusione fra le gamma Galaxy S e la Serie Note giunge a conclusione. Per la prima volta, infatti, la S Pen arriva su un dispositivo della serie S. Uno stilo ancora una volta migliorato da Samsung grazie al 70% in meno di latenza.

Anche il look di Ultra si allontana dagli altri due dispositivi della serie S22 e dà la mano al Note. Un design squadrato, con un’elegante cornice di metallo che crea un effetto a specchio.

Galaxy S22 Ultra è dotato di un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X adattivo a 120Hz, con una luminosità di picco di 1.750nit. Inoltre, la tecnologia Vision booster permette allo schermo del Galaxy S22 Ultra di regolare in modo intelligente la luminosità durante il giorno, assicurando la migliore visione possibile dei contenuti anche sotto la piena luce del sole.

Sale di livello anche il comparto fotografico, che presenta quattro sensori posteriori: il principale è da 108 Megapixel (wide, f/1.8), abbinato a una camera ultragrandangolare da 12 Megapixel e a un doppio tele da 10 Megapixel, il primo con zoom ottico 3x, il secondo con zoom ottico 10x. Si arriva poi fino al 100x con l’aiuto del digitale. C’è anche una selfe cam da ben 40 Megapixel nella sezione frontale del telefono capace di girare video in 4K a 60 frame al secondo.

Come Galaxy S22 e S22+, Galaxy S22 Ultra offre accesso all’app Expert RAW che dispone di una suite completa di strumenti di editing in-camera, i quali offrono un’esperienza simile a una DSLR e consentono di fruire di un maggiore controllo creativo.

Potente il reparto hardware con Ram da 12/16 GB e tagli di archiviazione da 128, 256, 512 e 1TB. Lo smartphone è mosso dal processore Exynos 2200 a 4nm, ha un sensore a ultrasuoni per la lettura delle impronte digitali sotto al display, è IP68, offre Nfc e speaker stereo.

La batteria è da 5.000 mAh e consente la ricarica rapida cablata da 45W e quella wireless da 15 W.

Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy (i prezzi e le versioni qui sotto).

Prezzi e promozioni

Galaxy S22 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 879 euro

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 929 euro

Galaxy S22+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 1.079 euro

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.129 euro

Galaxy S22 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 1.279 euro

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.379 euro

nella versione da 16GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.489 euro

nella versione da 16GB + 1TB ad un prezzo consigliato di 1.689 euro (esclusivo su Samsung.com)

Chi acquisterà un Galaxy S22, S22+ o Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo riceverà gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.