Samsung presenta la serie Galaxy Tab S8 con display da 11 a 14 pollici

Insieme all’attesa gamma di smartphone Galaxy S22, ecco al debutto i nuovi Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra svelati proprio oggi durante il Galaxy Unpacked. Dedicati agli amanti dei grandi schermi, l’azienda coreana ha deciso di avvicinarsi alle dimensioni dei PC per assicurare produttività e multimedialità come mai fatto prima.

Tre grandi schermi

Partiamo dal Galaxy Tab S8 Ultra, top di gamma della serie. Questo modello offre uno schermo gigantesco da ben 14,6 pollici con risoluzione WQXGA+ (2960 x 1848 pixel). Per avere un’idea, è un pannello più grande di tantissimi notebook Dell, Asus o Lenovo da 13 pollici. Samsung ha quindi presentato il tablet più grande al mondo con dimensioni impressionanti pari a 208,6 x 326,4 x 5,5 mm.

Gli altri due modelli, Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+ sono più “moderati” con diagonali da 11 e da 12,4 pollici.

Da notare, però, una notevole differenza: se il Galaxy Tab S8+ propone uno schermo Amoled (2800 x 1752 pixel), il classico Tab S8 compone con un pannello IPS TFT (2560 x 1600 pixel). Tuttavia, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz è disponibile su tutte le versioni.

Caratteristiche tecniche

Sotto il profilo hardware, Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra condividono molti punti in comune. In primis, tutti sono alimentati da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per prestazioni di altissimo livello, propongono il Wi-FI 6E e il 5G. Non manca inoltre Android 12 con l’interfaccia personalizzata One UI 4 .

A garantire la produttività ci sarà l’S Pen fornita nella confezione a cui può essere abbinata una tastiera o una protezione per lo schermo come accessori da acquistare separatamente, proprio come il caricabatterie rapido che può arrivare fino a 45W sui tre Galaxy Tab S8 tramite la porta USB-C 3.2.

Anche la configurazione delle fotocamere posteriori è identica: un sensore principale da 13 Megapixel, un ultra grandangolare da 6 Megapixel e un flash. Stesso discorso per l’audio dove sono sistematicamente in gioco quattro altoparlanti firmati AKG.

Le differenze tra i modelli

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra propone due fotocamere frontali da 12 Megapixel ciascuna: una classica grandangolare e una ultra grandangolare. Il Galaxy Tab S8 e il Tab S8+ ne montano solo una ultra grandangolare.

Le diverse dimensioni dei tablet propongono diverse capacità della batteria:

8000 mAh per il Galaxy Tab S8;

10090 mAh per il Galaxy Tab S8+;

11200 mAh per il Galaxy Tab S8 Ultra.

Infine, il lettore d’impronte è posizionato sul bordo del classico Galaxy Tab S8, mentre su Tab S8+ e Ultra è stato posizionato sotto il display.

Prezzi e disponibilità

I Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi 9 febbraio 2022. A seguire una tabella riassuntiva con i prezzi per i vari modelli.