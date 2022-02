Nuovo prodotto Motorola in arrivo: potrebbe essere l’Edge X3

Ormai da tempo circolano rumor sul rilascio internazionale di un nuovo modello di Motorola Edge. Il nome non è ancora conosciuto, ma le indiscrezioni vogliono che si tratti dell’equivalente dell’Edge X30. E un tweet della compagnia suggerisce che non manchi molto.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Il 24 febbraio sarà rivelato qualcosa legato alla serie Edge: potrebbe essere l’X30, ma potrebbe essere anche del tutto un nuovo modello, o addirittura una nuova serie. Ad ogni modo, anche se non dovesse essere presentato in quella data, il Motorola Edge X30 (o, come suggeriscono i leak, l’Edge 30 Pro) non dovrebbe ancora tardare più di tanto.

Come anticipato, si tratterebbe soltanto di un rebrand. Ci si aspetta uno schermo da 6,7 pollici, Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di RAM 128/256 GB di memoria, tripla fotocamera e batteria da 5.000 mAh con ricarica da 68 W. Infine impiegherà Android 12 a partire dal lancio.