Galaxy S24+ avrà 12 GB di RAM, ma non di più

Alcune informazioni sono di recente emerse sul Galaxy S24+, e in parte sono buone notizie. Secondo il sempre affidabile Ice Universe, infatti, l’S24+ avrà finalmente un’opzione di configurazione con 12 GB di RAM, ovvero 4 in più rispetto al solito.

Il Samsung Galaxy S24+ utilizzerà in alcune regioni lo Snapdragon 8 Gen 3, mentre l’Exynos 2400 in altre. Galaxy S24 Ultra, invece, impiegherà lo Snapdragon 8 Gen 3 in tutto il mondo, ma arriverà soltanto agli 8 GB.

Sembra che Samsung sia un po’ restia a produrre telefoni con tanta RAM. Infatti lo stesso Ice Universe ha confermato che i “16 GB non esistono“, ovvero che i 12 GB dell’S24+ saranno il massimo che si raggiungerà. Questo nonostante modelli precedenti li superassero. La situazione è un po’ strana, insomma.

Si prevede che Samsung presenterà la serie Galaxy S24 il 17 gennaio e i preordini dovrebbero seguire subito, con le prime spedizioni previste tra il 26 e il 30 gennaio.