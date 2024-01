Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera a 4K e 120 fps

Dal famoso leaker Ice Universe arrivano nuove informazioni sull’attesissimo Samsung Galaxy S24 Ultra. Quest’ultimo disporrà di una funzionalità davvero rara: una fotocamera in grado di registrare video in 4K e 120 fps.

Il Galaxy S24 Ultra avrà quattro fotocamere: una principale da 200 Megapixel, una grandangolare da 12 Megapixel, una teleobiettivo da 10 Megapixel e una teleobiettivo da 50 Megapixel. Di queste è la prima che probabilmente offrirà la qualità in 4K e 120 fps.

Questo tipo di fotocamera sarà particolarmente interessante per registrare video al rallentatore. Bisogna tuttavia considerare che potrebbe trattarsi di una funzionalità in fase di test, e come tale potrebbe non apparire nel prodotto finale.