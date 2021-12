Galaxy Tab A8, il nuovo tablet mid range di Samsung

Il nuovo Galaxy Tab A8 è appena stato mostrato in via ufficiale da Samsung. Si tratta di un tablet di fascia media, ma con specifiche da non sottovalutare.

Il Galaxy Tab A8 vanterà infatti di uno schermo di 10,5 pollici, con risoluzione 1920×1200. Questo costituirà circa l’80% della grandezza del tablet stesso. Il sistema operativo invece è Android 11: non è sicuro che tipo di aggiornamenti riceverà questo dispositivo, ma ci si può aspettare almeno qualche versione di Android 12 in arrivo nel futuro.

Non si sa ancora con esattezza quale sarà il chip octacore che farà girare il tablet, anche se molti si aspettano il nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Note sono invece le altre specifiche: 3 o 4 GB di RAM accoppiate a 34, 64 o 128 GB di memoria interna, con possibilità di espansione tramite MicroSD.

Galaxy Tab A8 avrà due fotocamere, una posteriore di 8 MP e una anteriore di 5 MP. La batteria è di 7.040 mAh con supporto per la ricarica rapida a 15 W, anche se Samsung includerà nella confezione un caricatore da soli 7,75 W.

Non ci sono ancora indicazioni sul prezzo, ma non mancano le informazioni sui colori. Questi saranno grigio, argento, e oro rosa.