Galaxy Tab Active 3 ufficiale: prezzo e scheda tecnica

Il mercato dei tablet resistenti si amplia grazie all’arrivo di un nuovo concorrente come il Samsung Galaxy Tab Active 3, un dispositivo con hardware bilanciato che offre uno schermo da 8 pollici, il processore del Samsung Galaxy S9 (Exynos 9810) e tutto il necessario per sfruttarlo in ogni condizione.

I cellulari ad alta resistenza non sono i più popolari sul mercato ma hanno il loro pubblico, soprattutto per gli utenti che cercano un dispositivo in grado di sopportare il duro lavoro. E questo vale anche per il nuovo Active Tab 3: un dispositivo che ha tutto il necessario per avere successo tra i professionisti e per chi cerca un tablet da portare ovunque. Senza perdere funzionalità all’avanguardia rispetto a un tablet “normale”.

Samsung Galaxy Tab Active 3: scheda tecnica

Schermo: LCD TFT da 8 pollici (1.920 x 1.200 pixel)

Processore: Exynos 9810 8 core 2 GHz + 1,7 GHz

Ram: 4 GB

Memoria: 64/128 GB

Fotocamere: 5 Megapixel e 13 Megapixel

Batteria: 5050 mAh

Sistema operativo: Android 10

Connettività: 4G, Wi-Fi e Bluetooth, GPS

Dimensioni: 126,8 x 213,8 ​​x 9,9 mm

Peso: 426 grammi

Resistenza IP68

MIL-STD-810H Resistenza militare

S Pen inclusa con resistenza IP68

Prestazioni senza pretese: Exynos 9810, accompagnato da soli 3 GB di RAM e due versioni: 64 e 128 GB; sempre con la possibilità di estendere lo spazio di archiviazione con schede SD fino a 1 TB.

Resistente all’acqua e alla polvere (IP68) oltre che a graffi e urti. Samsung aggiunge una custodia con cui moltiplicare quella resistenza e senza perdere le capacità di modifica e scrittura poiché il Samsung Galaxy Tab Active 3 include una S Pen.

Dentro troviamo una batteria da 5.050 mAh ed è facilmente sostituibile dall’utente. Non solo: il tablet può funzionare in modalità senza batteria in modo che non si guasti se il dispositivo è sempre collegato all’alimentazione.

Il Samsung Galaxy Tab Active 3 dispone di Wi-Fi, NFC e un sistema di posizionamento satellitare quadruplo. Esiste poi una versione solo Wi-Fi o con 4G.

Prezzo e uscita

Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529€ nella colorazione Black.