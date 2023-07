Galaxy Unpacked: anticipazioni sui Nuovi Galaxy Tab S9 Ultra e S9 Plus

Con l’avvicinarsi del Galaxy Unpacked estivo, Samsung si prepara per un altro evento tecnologico cruciale. Nonostante gli sforzi, le anticipazioni e le fughe di notizie non tardano ad emergere, soprattutto con la data fissata per il 26 luglio. Evan Blass (@evleaks su Twitter), uno dei leaker più noti del settore, ha svelato molti dettagli su Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e S9 Plus.

Caratteristiche distintive

Analizzando le prime immagini, si nota subito il notch sul modello Ultra, che evidenzia bordi estremamente sottili. Invece, il modello Plus presenta bordi leggermente più spessi e non mostra alcun notch. Entrambi i modelli, stando alle informazioni di Blass, sembrano dotati di connettività 5G e presentano le caratteristiche increspature accanto ai sensori fotografici. Troviamo due moduli fotografici su ciascun dispositivo. Per il modello Ultra, è prevista anche una gamma di accessori, tra cui una cover, una tastiera e uno stilo.

Specifiche dettagliate del Galaxy Tab S9 Ultra:

Schermo: 14,6 pollici, Oled;

SoC: Snapdragon 8 Gen 2.

Specifiche del Galaxy Tab S9 Plus:

Schermo: 12,4 pollici, Oled;

SoC: Snapdragon 8 Gen 2.

Attendibilità delle informazioni

Dato che l’evento è alle porte e la fonte è molto affidabile, è poco probabile che ci siano errori nelle informazioni fornite. Tuttavia, avremo certezza in merito molto presto.