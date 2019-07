Galaxy Watch Active 2: trapelati tantissimi dettagli

Nonostante il primo modello sia da pochi mesi sul mercato, Samsung ha pronto il secondo modello, il Galaxy Watch Active 2.

Secondo una fonte senza nome entrambe le configurazioni sono progettate per gestire gli standard di resistenza MIL-STD-810G e per presentare un display Super AMOLED con risoluzione 360 ​​x 360 pixel. Il pannello sarà realizzato con Gorilla Glass DX+ e anche il retro sarà ricoperto da un vetro. In termini di hardware le due configurazioni differiranno in peso e dimensioni: una sarà 1,4 pollici mentre l’altra sarà da 1,2 pollici.

La più grande modifica hardware inclusa in questo nuovo rumors è un’apparente conferma che Samsung non re-introdurrà la ghiera rotante ma una cornice abilitata al tocco intorno al display per le interazioni.

Per quanto riguarda le specifiche, i rumors confermano che Samsung utilizzerà gli stessi componenti interni presenti nel Galaxy Watch: processore Exynos 9110 e 4 GB di memoria interna per archiviare musica, foto e video. La differenza principale tra i modelli Bluetooth ed LTE è che il primo avrà solo 769 MB di RAM mentre il secondo verrà fornito con 1,5 GB di RAM per tenere conto della connettività mobile.

Un’altra differenza sostanziale tra Samsung Galaxy Watch Active 2 e il suo predecessore è l’inclusione dell’ECG e il rilevamento delle cadute oltre ad essere più efficiente dal punto di vista energetico grazie al modulo Bluetooth 5.0, aumentando notevolmente la portata.

Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy Watch Active 2 sarà anche disponibile nelle configurazioni di colore nero, oro e argento e presumibilmente con un cinturino in silicone da abbinare. I cinturini in pelle saranno invece un’opzione acquistabile a parte.

Galaxy Watch Active 2 sarà svelato insieme al Note 10 il prossimo 7 agosto.