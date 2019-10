Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition arriva in Italia

Il Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition è ora disponibile sul sito ufficiale Samsung. Si tratta di un’edizione speciale con alcune piccole ma interessanti differenze rispetto alla versione tradizionale.

Nel dettaglio, le vere differenze sono il cinturino e alcuni quadranti a tema Under Armor. Ci sono alcune app UA preinstallate ma non tutte sono esclusive per questa versione e possono anche essere scaricate a parte.

Tuttavia, ci sono alcune modifiche al software. Con alcune app UA preinstallate, oltre a essere l’unico smartwatch Samsung in grado di offrire stati aggiornati e formazioni in tempo reale quando connesso alle scarpe da corsa Under Armour HOVR Connected. Interessante anche per l’app MapMyRun preinstallata con sei mesi di abbonamento gratis.

Questo modello offre un design ancora più bello, specialmente sul cinturino da polso con il logo Under Armour.

Prezzi e uscita

Galaxy Watch Active2 Under Armour® Edition da 44mm con cinturino Black è disponibile a partire da oggi sul sito Samsung al prezzo di 349,00€, la versione da 40mm con cinturino Mod Gray sarà disponibile da oggi sul sito Samsung in preordine al prezzo di 329,00€ con spedizione a partire da inizio novembre.