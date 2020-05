Samsung ottiene la certificazione per l’elettrocardiogramma del Galaxy Watch Active2

Samsung sta lavorando duramente per rendere la sua gamma di smartwatch un’alternativa migliore ad Apple Watch e questo fine settimana l’azienda ha fatto un enorme passo in avanti in questa direzione.

Il monitoraggio dell’elettrocardiogramma, o ECG, del Galaxy Watch Active2 ha ricevuto ufficialmente l’autorizzazione dal Ministero della sicurezza alimentare e dei farmaci della Corea del Sud ad un mese di distanza dopo che il governo ha approvato anche la misurazione della pressione sanguigna sul dispositivo.

In questo momento, il Galaxy Watch Active2 ha una nuova coppia di funzionalità per la salute che lo rendono uno degli smartwatch più avanzati sul mercato.

Inutile dire che questo non significa necessariamente che avremo subito queste nuove funzionalità. Samsung afferma che l’app Health Monitor, che includerà le letture dell’ECG e della pressione sanguigna, arriverà nel terzo trimestre dell’anno. Per il momento, solo il Galaxy Watch Active2 ne beneficerà ma la società assicura che i prossimi dispositivi Galaxy Watch verranno spediti con le nuove funzionalità pronte all’uso.

L’uso della funzione ECG sul Galaxy Watch Active2 funziona in modo simile a quello dell’Apple Watch.

“È sufficiente aprire l’app Samsung Health Monitor quando si è seduti comodamente e assicurarsi che l’orologio sia saldamente fissato al polso. Successivamente, appoggia l’avambraccio su una superficie piana e posiziona leggermente la punta di un dito dalla mano opposta sul pulsante superiore del Galaxy Watch Active2 per 30 secondi. L’app misurerà quindi la frequenza cardiaca e il ritmo, che verranno classificati come Sinus Rhythm (un battito cardiaco normale e regolare) o AFib (quando il cuore batte in modo irregolare) “, spiega Samsung.

Un video condiviso da Samsung mostra la nuova funzionalità in azione prima del suo debutto previsto entro la fine dell’anno.