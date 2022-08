Galaxy Watch Pro 5 avrà un’autonomia che durerà 3 giorni

Tra meno di una settimana, Samsung presenterà la sua nuova gamma di smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. I due telefoni dovrebbero inoltre essere annunciati insieme a diversi accessori, tra cui i nuovi Galaxy Buds 2 Pro e soprattutto una nuova generazione di orologi Samsung connessi sotto Wear OS: il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro.

Finora, tuttavia, le informazioni su questi due orologi sono state scarse. Abbiamo già scoperto il loro design grazie a un leak pubblicato dal sito 91Mobiles, le informazioni su componenti e caratteristiche non erano note.

Finalmente ne sappiamo di più grazie al sito tedesco WinFuture. In un articolo pubblicato giovedì 4 agosto, il giornalista Roland Quandt, generalmente molto ben informato sull’industria hi-tech, ha rivelato gran parte della scheda tecnica per i prossimi due orologi. L’articolo conferma che si tratta di tre modelli di orologi che dovrebbero essere presentati mercoledì 10 agosto con due versioni del Galaxy Watch 5 (40 e 44 mm) e un Galaxy Watch 5 Pro offerto solo nel formato 45 mm.

Secondo Roland Quandt, il Samsung Galaxy Watch 5 avrebbe uno spessore di 9,8 mm con un peso di 28,7 grammi per la versione da 40 mm e 33,5 grammi per la versione da 44 mm. La versione più piccola integrerebbe uno schermo AMOLED da 1.19 pollici con una definizione di 396 x 396 pixel mentre il modello da 44 mm avrebbe diritto ad un pannello da 1.36 pollici per una definizione di 450 x 450 pixel.

Per quanto riguarda la componentistica, tutti gli orologi beneficerebbero dello stesso chip Exynos W920 già utilizzato sul Samsung Galaxy Watch 4 del 2021. Il processore dovrebbe però essere associato a più storage, salendo fino a 16 GB sul modello di fascia più alta.

Due o tre giorni di autonomia

Ma la cosa più interessante rimane la batteria integrata. Secondo le informazioni di WinFuture, Samsung potrebbe offrire una durata della batteria fino a 80 ore sulla versione Pro:

Galaxy Watch 5 40mm: batteria da 284 mAh, fino a 50 ore di autonomia

Galaxy Watch 5 44mm: batteria da 410 mAh, fino a 50 ore di autonomia

Galaxy Watch 5 Pro: batteria da 590 mAh, fino a 80 ore di autonomia

Sapevamo già che Samsung ha lavorato per migliorare l’autonomia dei suoi prossimi orologi connessi. Offrire un’autonomia di due giorni per un orologio con Wear OS è già particolarmente difficile dato il consumo energetico del sistema. Tuttavia, con il Galaxy Watch 5 Pro, l’azienda salirebbe quindi fino a tre giorni di utilizzo continuo.

Dovremmo saperne di più sul Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro la prossima settimana, durante la loro presentazione ufficiale. Ricordiamo che i prezzi sono previsti tra i 300 e i 540 euro a seconda del modello e della compatibilità 4G.