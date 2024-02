Galaxy Watch: Samsung pensa ad uno smartwatch low cost

Nel campo degli orologi connessi, Samsung primeggia ormai da diversi anni come uno dei principali concorrenti di Apple grazie ai suoi orologi Galaxy Watch. Tuttavia, a differenza dell’azienda americana, il produttore coreano con Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic e Galaxy Watch 5 Pro offre solo modelli di fascia alta.

Si cambia rotta

La situazione potrebbe cambiare molto presto, come suggerito da due leaker in pubblicazioni condivise alla fine della scorsa settimana su X (ex Twitter). Il giornalista tedesco Roland Quandt e il leaker TheGalox_ suggeriscono entrambi che Samsung si sta preparando a lanciare un nuovo orologio connesso di fascia media, offerto a un prezzo più conveniente rispetto agli orologi attualmente in vendita dal produttore.

Galaxy Watch FE o Galaxy Watch 4 (2024)

Se le caratteristiche di questo nuovo orologio non sono ancora note, l’approccio potrebbe essere simile a quello adottato da Apple con la propria gamma Galaxy Watch SE, ovvero un orologio connesso che riprenderebbe le funzioni software degli ultimi modelli, ma con caratteristiche tecniche prese da vecchi orologi Samsung.

In questo caso i due leaker non sono d’accordo sul nome che Samsung intende adottare per il suo nuovo modello. Secondo Roland Quandt si tratterebbe di un “Samsung Galaxy Watch 4 (2024)”, suggerendo che l’orologio avrebbe le stesse caratteristiche del modello lanciato nel 2021. TheGalox_ punta invece su un “Samsung Galaxy Watch FE”, utilizzando quindi il termine “FE” già utilizzato dall’azienda per i suoi smartphone, cuffie e tablet. Per TheGalox_, l’orologio “sarà posizionato a metà tra il Galaxy Watch 5 e il Watch 4” in termini di caratteristiche tecniche.

Un anno promettente per Samsung

L’anno sembra particolarmente impegnativo per Samsung nel settore della salute, dell’attività fisica e del benessere. Oltre a questo nuovo e più accessibile Galaxy Watch, il produttore ha già annunciato di lavorare sul Galaxy Ring, il cui lancio è previsto per la seconda metà dell’anno. Come ogni anno, anche per questa estate è prevista una nuova gamma di orologi, il Galaxy Watch 7. Infine, insistenti voci sul lancio di un nuovo braccialetto connesso, il Galaxy Fit 3, atteso nei prossimi mesi.